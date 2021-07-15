Şanlıurfa’da 15 Temmuz'un akşam etkinliği başladı

Şanlıurfa'da 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde dünden bu yana düzenlenen etkinlikler sürüyor. Bu akşam gece yarısına kadar sürecek etkinlikler Şanlıurfa Müzesi önünde "Türkiye Geçilmez" temalı resim sergisi ile başladı.

Sergiyi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, gaziler ziyaret etti. Vatandaşların da katılımı ile süren programda toplu akşam namazı kılındı. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti 15 Temmuz etkinlikleri ilçelerde de yapıldı.