Şanlıurfalı şampiyonlardan Cumhurbaşkanına ziyaret

Haliliye Belediyespor ve Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun, Cumhurbaşkanınımiz bizi başarılarınızdan dolayı tebrik etti başarılarınızın devamını diledi daha büyük başarı elde etmemiz gerektiğini ifade etti Bizlere çok güvendiğini şampiyon sporcuların sayılarının Artmasını beklediğini söyledi.

7 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak'ta yapılan Büyükler ve Gençler Kick Boks Türkiye şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde, Halilye Belediye Kick Boks takımı 4 altın ve bronz madalya alarak büyük bir başarı elde etmişti. Büyükler kategorisinde şampiyon olan Mevlana Altuntaş ve Faysal Sılıv, Dünya Şampiyonasında Haliliye Belediyesini ve Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti. Gençler kategorisinde şampiyon olan Fatma Nursev Akaltun ve Emrah Yaşar, Avrupa şampiyonasında Haliliye Belediyesini ve Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti.

3'üncü olan Sporculardan Oya Daşkıran, Muhittin Akaltun, Faruk Alan ve Anıl Mert Akkuş, Balkan Şampiyonasında Haliliye Belediyesini ve Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti.