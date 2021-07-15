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Giriş Tarihi: 15.7.2021 09:50

Şanlıurfalı şampiyonlardan Cumhurbaşkanına ziyaret

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfalı şampiyonlardan Cumhurbaşkanına ziyaret

Haliliye Belediyespor Kick Boks takımının şampiyon sporcuları Fatma Nursev Akaltun ve Emrah Yaşar ile Haliliye Belediyespor ve Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun, AK Parti MKYK Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcular Akaltun ve Yaşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tebrik edildi.

Haliliye Belediyespor ve Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun, Cumhurbaşkanınımiz bizi başarılarınızdan dolayı tebrik etti başarılarınızın devamını diledi daha büyük başarı elde etmemiz gerektiğini ifade etti Bizlere çok güvendiğini şampiyon sporcuların sayılarının Artmasını beklediğini söyledi.

7 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak'ta yapılan Büyükler ve Gençler Kick Boks Türkiye şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde, Halilye Belediye Kick Boks takımı 4 altın ve bronz madalya alarak büyük bir başarı elde etmişti. Büyükler kategorisinde şampiyon olan Mevlana Altuntaş ve Faysal Sılıv, Dünya Şampiyonasında Haliliye Belediyesini ve Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti. Gençler kategorisinde şampiyon olan Fatma Nursev Akaltun ve Emrah Yaşar, Avrupa şampiyonasında Haliliye Belediyesini ve Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti.

3'üncü olan Sporculardan Oya Daşkıran, Muhittin Akaltun, Faruk Alan ve Anıl Mert Akkuş, Balkan Şampiyonasında Haliliye Belediyesini ve Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti.

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Şanlıurfalı şampiyonlardan Cumhurbaşkanına ziyaret
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