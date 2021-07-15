Şehit Batuhan Ergin operasyonu: 76 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz'u yıl dönümüne girilirken, Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki kripto yapılanmasının deşifre olmasına yönelik yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturmasında yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

57'si muvazzaf 86 asker ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının da büyük katkı verdiği operasyona 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'ndeki darbecilerin karşısında durmak için canını ortaya koyan Ortaköylü 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in (21) ismi verildi.

Büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı bulunan veya başkaca deliller olan 57'si muvazzaf 86 asker ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 229 şüpheliden 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 5'inin teğmen, 54'ünün astsubay ve 14'ünün uzman çavuş rütbesinde olduğu belirlendi.

43 KİŞİ FAYDALI İTİRAÇI

2'si mükerrer soruşturma, 5'i de sağlık sorunları nedeniyle 7 yakalama kararı iptal edildi. Gözaltına alınan 178 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 43'ü faydalı itirafçı olmaları nedeniyle kolluk birimlerinden serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen 135 şüpheliden 76'sı tutuklandı, 59'u adli kontrolle serbest bırakıldı. Firari durumdaki 44 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

20 OPERASYONDA 1299 TUTUKLAMA

19 Kasım 2019 ila 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen asker şahıslara yönelik düzenlenen 20 operasyon kapsamında toplam 1299 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.