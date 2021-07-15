SON DAKİKA: Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 15 Temmuz 2021

15 Temmuz saat 07:56 civarında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.10 km olarak ölçülürken güncel son depremler listesi de araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün ve anlık olarak son depremler bilgisi gelirken nerede ve hangi şiddette depremin olduğu bilgisi de paylaşılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 15 Temmuz 2021
#Deprem Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Dursunbey (Balikesir) Tarih-Saat : 15.07.2021, 07:48:36 TSİ Enlem : 39.6415 N Boylam : 28.5151 E Derinlik : 7.10 km
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.07.15 07:48:36 39.6320 28.5247 12.8 -.- 3.6 3.4 KIZILOZ-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2021.07.15 06:57:59 36.4903 25.5880 29.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.15 06:52:07 39.1620 41.5928 3.8 -.- 1.7 -.- KAYADELEN-VARTO (MUS) İlksel
2021.07.15 06:22:19 38.3318 27.1918 13.8 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2021.07.15 06:12:34 39.0470 40.1108 5.0 -.- 2.5 -.- MERKEZ-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2021.07.15 04:59:44 38.1460 44.4582 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2021.07.15 04:34:44 36.2625 27.0857 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.15 04:23:28 40.1148 31.6078 5.4 -.- 1.8 -.- DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2021.07.15 03:28:33 37.8532 29.5755 4.1 -.- 1.6 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.07.15 03:25:56 36.2678 27.0828 10.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.15 03:25:13 39.9573 42.8603 5.0 -.- 2.0 -.- AKYUMAK-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2021.07.15 03:21:15 36.3153 27.1113 16.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.15 02:35:20 38.9527 26.0560 5.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.15 02:15:20 38.3680 27.7447 8.6 -.- 1.6 -.- KAYRAK-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2021.07.15 01:52:12 37.8123 26.9423 5.9 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.15 01:21:05 40.8232 34.5442 9.7 -.- 1.4 -.- KUTLUOZU-ISKILIP (CORUM) İlksel
2021.07.15 00:37:40 38.9625 26.0587 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.15 00:25:00 39.3412 25.4838 7.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
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