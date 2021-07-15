SON DAKİKA: Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 15 Temmuz 2021

15 Temmuz saat 07:56 civarında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.10 km olarak ölçülürken güncel son depremler listesi de araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün ve anlık olarak son depremler bilgisi gelirken nerede ve hangi şiddette depremin olduğu bilgisi de paylaşılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 15 Temmuz 2021