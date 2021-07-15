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Giriş Tarihi: 15.7.2021 20:17

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! 15 Temmuz Süper Loto çekilişi saat kaçta? işte bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! 15 Temmuz Süper Loto çekilişi saat kaçta? işte bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları heyecanı bugün de devam ediyor. Milli Piyango Online idaresinde 21:30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları, şans oyunu tutkunları ile paylaşılıyor. Bilet sorgulama ekranı üzerinden kazandıran numaralar öğreniliyor. Peki, 15 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, 15 Temmuz tarihli Süper Loto sonuçlarına ilişkin detaylar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto çekiliş sonuçları ve canlı yayın için geri sayım sona erdi. Her hafta belirli günlerde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bu hafta devreden büyük ikramiye 3 milyon 540 bin TL'yi aştı. Peki, 84 numaralı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Perşembe tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde yer alıyor. İşte, MPİ bilet sorgulama ekranı ve bugüne ait Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (15 TEMMUZ)

Milli Piyango Online ile 15 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla birlikte MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 15 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandığı anda burada olacak!

Önceki güne ait (13 Temmuz) Süper Loto sonuçları: 20 - 25 - 29 - 36 - 50 - 55


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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! 15 Temmuz Süper Loto çekilişi saat kaçta? işte bilet sorgulama ekranı
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