Takla atan otomobilde baba ve kızı ağır yaralandı

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Mehmet Yaşar Öztürk (64) hakimiyetinde plakası belirlenmeyen aracın takla atması sonucu araç sürücüsü baba Mehmet Yaşar Öztürk ile araçta bulunan kızı Fatma Öztürk (30) takla atan araçta sıkıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri ve itfaiye çağrıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak, acil ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.