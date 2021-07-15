Taksim Camisinde 251 şehit için mevlüt okutuldu

Taksim Camisinde İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Ensar Vakfı tarafından düzenlenen 251 hatim programında 15 Temmuzu unutmadık unutturmayacağız sloganı ile mevlüt okutuldu.

Mevlüt programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim komutanlar ve vatandaşlar katıldılar. Camisi'ndeki mevlit programında yer alacak İstanbul İl Müftüsü Prof.Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından Kuran-ı Kerim okutulup hatim indirildi. Maşalı 15 temmuz darbe girişimi sırasında 251 vatandaşın şehit olduğunu yüzlerce insanın gazi olduğunu belirterek, "Bu milletimiz bir çok darbe gördü fakat milli iradesini hiç kaybetmedi. Malazgirtten, çanakkaleye, kurtuluş savaşından 15 Temmuz darbe girişimine kadar tadihinin her döneminde kahramanlıklar gösterdi. 15 Temmuzda da kahramanlık duygusundan hiçbir şey kaybetmediğigni gösterdi. Şehitlerimizin ruhuna hitaben dualarımız bu topraklarda ilelebet devam ettiriyoruz. Bundan sonrada devam edecektir. Milletin bu milli mücadelesine karşı hiçbir güç hainlik yapamayacaktır" dedi.

Taksim camisinde 251 şehit için düzenlenen hatim programından sonra çıkışta Taksim Caminin hemen önünde vatandaşlara lokma ve şerbet dağıtıldı.