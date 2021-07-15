Tankın ezdiği otomobil ilgi odağı oldu

15 Temmuz gecesinde darbe girişimine soyunan Fettulahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı tankın altında kalarak ezilen lüks otomobil, hain kalkışmanın yaşandığı kara gecenin hafızalardan silinmemesi için 2017 yılında Eyüp Sultan Meydanı'na konulmuştu. 15 Temmuz gecesinin simgelerinden biri haline gelen o otomobil, darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 15 Temmuz gecesinde, milletin hain darbe girişimine verdiği cevabı bir kez daha hatırlamak isteyen vatandaşlar, tankın altında ezilen otomobili ziyarete etti, önünde hatıra fotoğrafları çekti.

BENİ O KARA GECEYE DÖNDÜRDÜ

Ziyaretçilerden Yaşar Güneş "Otomobili görmek için Gebze'den geldim. 15 Temmuz gecesini yad etmek istiyordum. Karşılaştığım bu manzara beni o kara geceye döndürdü. Hain kalkışmayı ve milletimizin ortaya koyduğu kahramanlık destanını hatırlattı" diye konuştu. Recep Elverir ise "Otomobili görünce çok duygulandım. İnsanlar o gün canını hiçe sayarak tanklara karşı dimdik durdu. Bu kahramanlığı kelimelere dökemiyorum. Allah milletimize böyle bir hainliği bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.