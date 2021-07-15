Telabyad’a kesintisiz enerji verilmeye başladı





Barış Pınarı Bölgesine Türkiye'den kesintisiz enerji verilmesinin, temel insani ihtiyaç olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Türkiye'den enerjinin kesintisiz şekilde bölgeye verilmesi önemli bir adımdı. Ancak Türkiye'den gelecek elektriğin de ücretsiz olmayacağını ifade etmek gerekiyor. Burada, belli bir ücret karşılığında Telabyadlı kardeşlerimiz abone olacaklar. Tüketecekleri enerjinin karşılığını ön ödemeli sistemle yapacaklar. Parasını peşin ödeyecekler, bittiğinde tekrar yükleme yapacakları bir sistem olacak" diyerek, yanlış anlaşılmanın olmamasını istedi.



Bölgede elektrik enerjisinin iletimi ve ücretlendirilmesi işinin, Mahalli Meclis ile taahhüt imzalayan bir firmanın yürüteceğini, enerji ücretinin de anlaşılan bedel üzerinden tahsil edileceğini kaydeden Vali Erin, firmanın ihtiyaç olan trafo ve tesis kurulumlarını da yapacağını söyledi.