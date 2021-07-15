Toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68’e yükseldi

Afrin Yerel Meclisi Başkanı Muhammed Şeyh Raşid, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 68'e yükseldiğini söyledi.

Toplu mezarda kazı çalışmalarını yakından izleyen Afrin Yerel Meclisi Başkanı Muhammed Şeyh Raşid, toplu mezardan çıkartılanr ceset sayısının 68'e çıktığını söyledi.

Afrin şehir merkezinde bulunan Villalar Caddesi'nde ki toplu mezarlıkta kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Şeyh Raşid, "Bir ihbar üzerine burada kazı çalışmalarına başladık. İlk günden bu yana kazı çalışmalarının başındayım. Cesetleri gördüğümüzde şoke olduk, cesetler poşetler içerisine konup toplu mezara üst üste atılmış. Şu ana kadar 68 cesete ulaştık. Buralar PKK terör örgütü kontrolündeyken, onlara karşı gelen birden bire ortadan kaybolmuştu. İnfaz edildiklerine dair duyum almıştık. Bu toplu mezarlarda terör örgütüne karşı gelen siviller yatıyor olabilir. Konuyu takip ediyoruz. Şui anda kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarından sonra toplu mezardan çıkan cesetlerin kimlik tespiti yapılacak. Burası kesinlikle mezarlık değil. Tam yerleşim alanının ortasındayız burada mezarlık yok. Çıkardığımız cesetlerde çabuk ve aceleyle burada üst üste atılarak gömülmüş." diye konuştu.