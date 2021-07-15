Türk bilim insanlarının çalışması dünyada ses getirdi

Yakın Doğu Üniversitesi'ndeki bilim insanları, geçtiğimiz Mayıs ayıda KKTC'de evcil bir kediye insandan COVİD-19 virüsü enfekte olduğunu tespit etmesinin sonuçları bilim dünyasında ses getirdi. Evcil hayvanın İngiliz varyantı ile enfekte olmasını araştıran bilim insanlarının hazırladığı makale Avustralya'nın ünlü veterinerlik dergisi yayınlanmak üzere kabul edildi. Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, "Saptadığımız vaka, SARS-CoV-2 İngiliz varyantının insandan insana geçtiği gibi insandan evcil hayvana yüksek kapasitede geçebileceğini gösterdi" dedi.

ANLAYIŞI GELİŞTİRİYOR

COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı'nda çalışan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ile Yakın Doğu Hayvan Hastanesi hekimlerinin birlikte yürüttüğü araştırmalar sonucu yazılan makale dünyada ses getirdi. Türk bilim insanlarının vaka üzerine hazırladıkları makale Avustralya'nın ünlü veterinerlik dergisi olan Australian Veterinary Journal'da yayınlanmak üzere kabul edildi. Dergi editörleri makalenin kabul yazısında, "Bu çalışmanın, B1.1.7 varyantı ile insandan kediye SARS-CoV-2 bulaşına ilişkin mevcut anlayışı geliştirdiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

İLK KEZ SAPTANDI

Bilim insanları, Mayıs ayında ilk kez insandan evcil hayvana COVID-19 bulaştığını belirlemiş, vakanın bir diğer ilginç özelliği ise evcil bir kediye İngiliz varyantının bulaştığı ilk kez saptamıştı. Bugüne kadar dünyada yapılan çalışmalar evcil hayvanların COVID-19 hastalarından üç ila altı hafta sonra enfekte olabileceğini yönündeydi. Yapılan çalışmalarda kedinin aile bireyleri ile aynı dönemde enfekte olduğunu ortaya koydu. Analizler sonucu, insandan evcil hayvana bulaşın ilk 10 gün içinde gerçekleştiği dünyada ilk kez saptandı.

"VAKİT KAYBETMEDEN KARŞILIK BULDU"

Bilim insanı Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören "Saptadığımız vaka, SARS-CoV-2 İngiliz varyantının insandan insana geçtiği gibi insandan evcil hayvana yüksek kapasitede geçebileceğini gösterdi. Bu nedenle bu vakadan hareketle hazırladığımız makale bilim dünyasında vakit kaybetmeden önemli bir karşılık buldu" dedi.