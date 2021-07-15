Perşembe günü 15 Temmuz 2021 eczaneler açık olacak mı, çalışıyor mu? Eczaneler bugün açık mı?

Eczanelerden gerek ilaç gerekse diğer medikal ihtiyaçlarını karşılaması gereken vatandaşlar 15 Temmuz'da bu işletmelerin hizmet verip vermediği konusu merak edilmeye başlandı. Hal böyleyken "Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz 2021 eczaneler çalışıyor mu?" şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Genellikle bu gibi resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. İşte detaylar…
15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.
Hastane, eczane, sağlık ocakları ve aile hekimlikleri de 15 Temmuz 2021 Perşembe günü kapalı olacak. Hastanelerde bazı doktorlar nöbetçi olacakken, acil servisler hizmet edecek. Eczaneler ise nöbetçilik sistemiyle çalışacak. Nöbetçi eczaneler listesi de e-Devlet kapısı ve illerin eczacılar odaları birliklerinin sitelerinden öğrenilecek.