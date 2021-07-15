Yozgat bayram namazı saati: 2021 Yozgat Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Temmuz ayının 20'sinde başlayacak olan Kurban Bayramı için kısa bir süre kaldı. Bayram namazı, her bayramda olduğu Kurban Bayramı'nın birinci günü yani Salı günü sabahında kılınacak. Bayrama kısa bir süre kalması nedeniyle illerin bayram namazı saatleri araştırılıyor. Yozgat'ta bayramı geçirecek olanlar "Yozgat bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 2021 Yozgat bayram namazı saati ve illere göre bayram namaz vakitleri haberimizde yer alıyor.

YOZGAT BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı önümüzdeki hafta içerisinde idrak edilecek. Belirtilen tarihte bayram namazı için müslümanlar camileri dolduracak. Sosyal mesafe kuralları içerisinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. Diyanet ile Yozgat Bayram namazı saat kaçta sorusu da böylelikle yanıt buldu.