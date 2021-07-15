Zabıta memuru, vatandaşın tepkisi üzerine kendine ceza kesti

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERİNCE KENDİNE CEZA YAZDI

Bunu gören bir kadın ise Kocabıyık'a, 'Yazıklar olsun, bir de memur olacaksın. Benim oğlum koysa hemen ceza yazarsın' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Erkut Kocabıyık, kadından özür dileyerek yanındaki tutanağı çıkardı ve 'Kabahatler Kanunu' 38/1. maddesi kapsamında kaldırım geliş- geçiş engellemek suçundan kendisine ceza yazdı.