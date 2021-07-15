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Giriş Tarihi: 15.7.2021 20:09 Son Güncelleme: 15.7.2021 20:44

Zabıta memuru, vatandaşın tepkisi üzerine kendine ceza kesti

DHA
Zabıta memuru, vatandaşın tepkisi üzerine kendine ceza kesti

İzmir'in Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Erkut Özkocabıyık, motosikletini yaya kaldırımına park etti. Bir kadının, "Oğlum koysa hemen ceza yazarsın" tepkisi üzerine kendisine 204 TL ceza kesti.

Olay, dün Necati Cumali Caddesi 5336 Sokak'ta meydana geldi. Zabıta memuru Erkut Kocabıyık, motosikletini resmi üniforması üzerindeyken yaya kaldırımına park etti.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERİNCE KENDİNE CEZA YAZDI

Bunu gören bir kadın ise Kocabıyık'a, 'Yazıklar olsun, bir de memur olacaksın. Benim oğlum koysa hemen ceza yazarsın' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Erkut Kocabıyık, kadından özür dileyerek yanındaki tutanağı çıkardı ve 'Kabahatler Kanunu' 38/1. maddesi kapsamında kaldırım geliş- geçiş engellemek suçundan kendisine ceza yazdı.

CEZASINI ÖDEDİ

Kaldırıma park ettiği motosikletini fotoğraflayarak ceza tutanağına ekleyen zabıta memuru, ardından belediye veznesine giderek 204 TL tutarındaki cezayı ödedi.

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Zabıta memuru, vatandaşın tepkisi üzerine kendine ceza kesti
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