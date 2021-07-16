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Giriş Tarihi: 16.7.2021 11:58

15 Temmuz şehitleri Kütahya’da anıldı

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
15 Temmuz şehitleri Kütahya’da anıldı

Kütahya merkez ve ilçelerinde 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişim ve Milletimizin şahlanışı ile zafer kazanılmasının 5.yıldönümü nedeniyle sabahlara kadar bayrak ve vatan nöbetleri etkinlikleri yapıldı.

Merkezde Kütahya Valiliği, Belediye Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi düzenledikleri etkinliklere Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, Milletvekilleri, KSBÜ Rektörü Prf. Dr. Vural Kavuncu, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve protokol mensupları, STK Başkanları ve halk katıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü sebebiyle Emniyet Müdürlüğü önünden başlayan kortej yürüyüşüne Eynal Kaplıcaları Mehteran ekibi eşlik etti.

Binlerce vatan sevdalısının ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldığı törende bir konuşma yapan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim " 15 Temmuz günü hain saldırı gerçekleşti, 251 şehit verdik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hedef alındı. Başaramadılar, yenildiler. Türk Milleti, Devlet'in asli unsurlarıyla birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi geçilmez, Türkiye geçilmez dedi" diyerek günün önemi üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini ifade etti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 15 Temmuz'un, Türk Milleti'nin yeniden diriliş ve yeniden direnişi olduğunu belirtti. Başkan Biçer, "15 Temmuz sadece bir darbe girişiminin önlenmesi değil, bu topraklara göz dikenlerin karşısına tek yürek çıkan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti oldu. Bu destanı değil 5 yıl, 5 asır geçse de asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz şehitleri için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, Cumhuriyet meydanındaki dev televizyon ekranından canlı olarak dinletildi. Program sonunda vatandaşlara ikram edildi.

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15 Temmuz şehitleri Kütahya’da anıldı
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