15 Temmuz şehitleri Menemen’de anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan "Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutacağız" dedi. Törene, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Garnizon Komutan Albay Ahmet Fatih Oğuz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ve muhtarların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

KAHRAMANLARIMIZIN YAZDIĞI DESTANI UNUTMAYACAĞIZ

Yıldıztepe Şehitliği'nde gerçekleşen anma programı saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan yaptığı açılış konuşmasında; "Türkiye'nin demokrasi tarihi için bir milat olan 15 Temmuz'un 5'inci yılını idrak ediyoruz.251 vatandaşımızın şehit, 2193 vatandaşımızın gazi olduğu o gece, Türk milletinin tarih boyunca kanıyla kazandığı ibretlik zaferler silsilesine bir yenisi daha eklenmiştir. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen eli kanlı FETÖ militanlarının menfur darbe girişimi, kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilmiştir. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımından uzak bir kenetlenme örneğini yüz yıllardır bu topraklarda sergileyen aziz milletimiz, ülkemize yöneltilen saldırılara karşı tek yürek ve tek vücut olduğunu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Kurtuluş Savaşımızda sergilediği gibi, 15 Temmuz gecesi de ortaya koymuştur. Bundan sonra yapılacak iş, bir yandan milli iradenin tek söz sahibi olduğu demokrasimizi yükseltirken, öte yandan 15 Temmuz'u unutturmamak, yaşananları, çıkarttığımız dersleri gelecek nesillere aktarmaktır. Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi, o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğsünü siper eden şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Allah, aziz milletimize bir daha böylesi karanlık günler yaşatmasın diliyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.



251 VATAN EVLADIMIZI MİNNET VE ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM

Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz ise konuşmasında; "15 Temmuz hain kalkışma girişimi esnasında gözlerini kırpmadan canlarını hiçe sayan, vatanın birliğini, aziz bayrağımızın şerefini çiğnetmemek uğruna şehit olan 251 vatan evladımızı minnet ve şükranla yad ediyorum.

O karanlık günde gözleri, kalpleri ve vicdanları kararmış bir takım hainlerin tarihin şafağından beri var olan mukkades yurdumuza kasdetme küstahlığına, bu milletin güneş yüzlü evlatları onları tarihin kara sayfalarına gömmek suretiyle nihayete erdirmişlerdir.

Milletimiz o gün devletiyle meydanlarda verdiği mücadelenin bugün haklı gururunu yaşamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle milletiyle verdiği bu mücadeleyi, her daim her türlü hain ve hainliğe karşı vermek kudretine sahiptir. Yeter ki yaşanan alçaklığın acı tecrübesinin idrakı içerisinde olalım" dedi.

Konuşmaların ardından kürsüye gelen Müftülük Görevlisi Ahmet Bayındır Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu. Şehit kabirlerine bırakılan karanfil ve duaların ardından tören sona erdi.

ŞEHİT AİLESİ VE GAZİYE KUR'AN-I KERİM VE TÜRK BAYRAĞI

Anma programı kapsamında Menemen protokolü, Batman'ın Gercüş ilçesinde 2005 yılında mayına basması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Hakan Aydoğmuş'un ailesi ve Kıbrıs Gazisi Yaşar Kazal'ı ziyaret etti. Ziyarette, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz ve Garnizon Komutanı Ahmet Fatih Oğuz tarafından çiçek sunuldu. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise şehidin ailesi ve gazimize Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. Anma etkinleri kapsamında Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda lokma döküldü. Menemen İlçe Müftüsü Mehmet Seven, şehitlerin ruhuna dua okudu.15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi gezildi.Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında gündüz Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda, akşam ise Konak Meydanı'nda Menemen Belediyesi tarafından tüm şehitlerimizin ruhuna kavurma, pilav ve ayran dağıtıldı. İzmir Valiliği'nin Konak Meydanı'nda düzenlediği, sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden etkinlikte İzmirlilere simit, peynir ve çay ikramı da yapıldı.