Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 16 Temmuz tatil mi, Cuma günü tatil mi edildi? 15 ve 16 Temmuz tatili birleşti mi, kaç gün tatil olacak?
Giriş Tarihi: 16.7.2021 07:07 Son Güncelleme: 16.7.2021 07:07

16 Temmuz tatil mi, Cuma günü tatil mi edildi? 15 ve 16 Temmuz tatili birleşti mi, kaç gün tatil olacak?

16 Temmuz tatil mi, Cuma günü tatil mi edildi? 15 ve 16 Temmuz tatili birleşti mi, kaç gün tatil olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı kararları açıklanırken 16 Temmuz tatil mi edildi, 15 Temmuz ve 16 Temmuz tatili birleşti mi sorusuna yanıt aranıyor. İslam aleminin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı tarihlerine yakın olması ile tatil günleri merak konusu olmuştu. Tatil planları yapan vatandaşlar konuya yönelik sorgulamalarına hız kazandırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15-16 Temmuz tatil günleri ile ilgili kafalardaki soru işaretlerine açıklık getirdi. Buna göre; 16 Temmuz tatil mi, Kurban Bayramı tatili ile birleşti mi? 15 Temmuz ve 16 Temmuz tatili birleşti mi, kaç gün tatil edildi? İşte son detaylar…

2016 yılından bu yana kutlanmaya başlanan Demokrasi ve Milli Birlik günü olan 15 Temmuz resmi tatil takviminde yer alıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı tarihleri dolasıyla 15-16 Temmuz'un tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda corona virüsü salgını ve aşılamadaki son durum görüşülürken, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da karara bağlandı. Gözler bayramdan önceki günlere denk gelen 15 Temmuz ve 16 Temmuz resmi tatil mi oldu sorusunun yanıtına çevrildi. Peki 16 Temmuz tatil mi, Kurban Bayramı tatili ile birleşti mi? 15 Temmuz ve 16 Temmuz tatili birleşti mi, kaç gün tatil edildi? İşte yanıtı…

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

16 Temmuz Cuma günü tatil edildi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda corona virüsü salgını ve aşılamadaki son durum görüşülürken, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da karara bağlandı. Başkan Erdoğan ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz cuma akşamından 26 Temmuz pazartesiye kadar sürecek tatili yapacak'' ifadelerini kullandı. Detaylar şöyle;

16 TEMMUZ VE 15 TEMMUZ TATİL Mİ, KURBAN BAYAMI TATİLİ İLE BİRLEŞTİ Mİ?

15 Temmuz resmi tatil ilan edilmiştir. 16 Temmuz Cuma günü idari izin oluyor. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil oldu. Yani 16 Temmuz resmi tatil olmayacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil oluyor.

16 TEMMUZ, 15 TEMMUZ İLE BİRLEŞTİ Mİ?

16 Temmuz 2021 cuma gününün 15 Temmuz resmi tatil ile birleşip birleşmediği son yapılan Kabine'de netleşti.16 Temmuz Cuma akşamdan - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil oldu. 16 Temmuz yarım gün idari tatil olacak.

15-16 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada 15 Temmuz 2021 Perşembe günü resmi tatil olacak ancak 16 Temmuz 2021 Cuma günü resmi tatil olmayacak ve mesai yapılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
16 Temmuz tatil mi, Cuma günü tatil mi edildi? 15 ve 16 Temmuz tatili birleşti mi, kaç gün tatil olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA