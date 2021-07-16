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Haberler Yaşam Haberleri 19 Temmuz Arefe Günü bankalar tatil mi, çalışıyor mu? 19 Temmuz’da bankalar açık mı?
Giriş Tarihi: 16.7.2021 07:20 Son Güncelleme: 16.7.2021 07:20

19 Temmuz Arefe Günü bankalar tatil mi, çalışıyor mu? 19 Temmuz’da bankalar açık mı?

19 Temmuz’da bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe Gününde bankalar tatil mi, çalışıyor mu?
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Bu sene Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Ondan önceki gün ise Arefe Günü olarak kabul ediliyor. Her yıl resmi tatillerde ve bayramlarda olduğu gibi bu yıl da "Arefe Gününde bankalar tatil mi, çalışıyor mu?" gibi çeşitli sorulara yanıt aranıyor. Öte yandan Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan 19 Temmuz'un idari tatil olarak belirlendiğini açıklamıştı. Bu noktada; 19 Temmuz'da bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe Gününde bankalar tatil mi, çalışıyor mu?

"19 Temmuz'da bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe Gününde bankalar tatil mi, çalışıyor mu?" sorularının yanıtları Kurban Bayramı öncesinde araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı sonrasında ise Başkan Erdoğan "Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' ifadelerine yer vermişti. Buna göre; 19 Temmuz'da bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe Gününde bankalar tatil mi, çalışıyor mu?

19 Temmuz’da bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe Gününde bankalar tatil mi, çalışıyor mu?

19 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Beklenen bayram tatili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi Buna göre, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.''

19 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak.

19 Temmuz’da bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe Gününde bankalar tatil mi, çalışıyor mu?

BANKALAR İDARİ TATİLDE AÇIK MI?

Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olduğu söylenebilir.

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19 Temmuz Arefe Günü bankalar tatil mi, çalışıyor mu? 19 Temmuz’da bankalar açık mı?
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