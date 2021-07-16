4 bin 715 kök kenevir imha edildi

Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler Yoncadüzü Mahallesi Sofular Yaylası bölgesindeki ormanlık alan içerisinde kenevir ekildiğinin tespitini yaptı.

Söz konusu bölgede şüphelinin tespiti ve yakalanması amacıyla yapılan teknik takip sonucunda fotoğraf üzerinden şüphelinin tespit edilmesini müteakip kimlik tespit çalışmalarına başlandı. Arazide ekili olarak bulunan boyları yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ki 4 bin 715 kök kenevir bitkisi tek tek köklerinden kopartıldı. Gerekli numune alındıktan sonra yığılan kenevir bitkileri ateşe verilerek imha edildi.