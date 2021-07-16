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Giriş Tarihi: 16.7.2021 14:39

4 bin 715 kök kenevir imha edildi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
4 bin 715 kök kenevir imha edildi

Hatay’da yayladaki kenevir tarlasına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda tarladaki 4 bin 715 kök hint keneviri tek tek sökülerek imha edildi.

Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler Yoncadüzü Mahallesi Sofular Yaylası bölgesindeki ormanlık alan içerisinde kenevir ekildiğinin tespitini yaptı.

Söz konusu bölgede şüphelinin tespiti ve yakalanması amacıyla yapılan teknik takip sonucunda fotoğraf üzerinden şüphelinin tespit edilmesini müteakip kimlik tespit çalışmalarına başlandı. Arazide ekili olarak bulunan boyları yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ki 4 bin 715 kök kenevir bitkisi tek tek köklerinden kopartıldı. Gerekli numune alındıktan sonra yığılan kenevir bitkileri ateşe verilerek imha edildi.

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4 bin 715 kök kenevir imha edildi
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