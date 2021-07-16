Bu yılın 20 Temmuz'da idrak edilecek olan ikinci dini bayramında tüm Türkiye'de kısıtlamasız bayramın huzuru yaşayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Pandemi sürecinin getirdiği önlemler nedeniyle Ramazan ayında bayram namazlarını kılamayan vatandaşlar bu kez ise adeta camilere akın edecek. Peki, Diyanet İşleri tarafından açıklanan saatlere göre; 2021 Ağrı Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ağrı bayram namazı saati!