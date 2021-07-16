Giriş Tarihi: 16.7.2021

Aile hekimlerine ek ödeme müjdesi BURAK ÇELİK

Kovid-19 aşısı uygulamaları kapsamında iş yükleri iyice artan sözleşmeli aile hekimlerine 3 ay süreyle aylık 3 bin liraya kadar, aile sağlığı çalışanlarına ise 1500 liraya kadar ilave ödeme yapılacak