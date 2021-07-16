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Giriş Tarihi: 16.7.2021

Aile hekimlerine ek ödeme müjdesi

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Aile hekimlerine ek ödeme müjdesi

Kovid-19 aşısı uygulamaları kapsamında iş yükleri iyice artan sözleşmeli aile hekimlerine 3 ay süreyle aylık 3 bin liraya kadar, aile sağlığı çalışanlarına ise 1500 liraya kadar ilave ödeme yapılacak

Sağlık Bakanlığı'nca Kovid- 19 aşısı uygulamaları kapsamında, 1 Temmuz 2021'den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da 1500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek.
"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle ilgili yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına net aylık 1500 liraya kadar, Kovid- 19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek. Bu kapsamda yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı ilgili maddelerde dikkate alınacak.
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Aile hekimlerine ek ödeme müjdesi
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