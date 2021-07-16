Ak Parti'li Atmaca’dan bomba iddia

Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, CHP'li Meclis Üyesi Emin Aksoy hakkında önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

CHP'li Emin Aksoy'un 2004 – 2007 yılları arasında CHP Gaziemir Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan AK Partili Atmaca, "2007 yılı sonunda askerlik sebebiyle görevinden ayrıldı. Askerlik sonrasında İBB sosyal işler daire başkanlığında işe başladı. 3 yıl görev yaptıktan sonra 2010 yılında Gaziemir Belediyesi Sarbel Şirketinde işe başladı. Meclis üyesi adayı olmasına rağmen 2014 seçimlerine kadar işten ayrılmadı ve maaş almaya devam etti. Bana gelen bir ihbar mektubunda, 2014 yılında meclis üyesi seçildikten sonra işten ayrılmak zorunda kalan Aksoy'un bugüne kadar ne iş yaptığının bilinmediği, ancak 2019 yerel seçimlerinden sonra Emin Aksoy'un Buca İmar A.Ş.'ye girdiği ve çalıştığı iddia ediliyor." dedi.

Sorumlu muhalefet anlayışıyla buradan kendisine soru yönelttiklerini belirten Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Sayın Aksoy Buca İmar A.Ş.'de çalışıyor musunuz? Eğer çalışıyorsanız işe hangi tarihte girdiniz? Şirketteki pozisyonunuz nedir? Kaç para maaş alıyorsunuz? Gaziemir Belediyesi Meclis komisyonlarındaki görevlerinizi hangi saat dilimlerinde gerçekleştiriyorsunuz? Komisyonlara katılırken Buca İmar A.Ş. de izinli sayılıyor musunuz? Komisyon toplantılarına katılımınızda maaşınızdan kesinti yapılıyor mu? 2014 yılından bugüne kadar hangi işlerde ve kaç para maaş ile çalıştınız? Seçilmiş bir meclis üyesi olarak Buca İmar A.Ş de çalışmayı etik buluyor musunuz? Partili gariban ailelerin çocukları işsiz gezerken, kendinizi işe aldırmayı içinize nasıl sindiriyorsunuz? Gaziemir Belediyesi'nde emekçi kardeşlerimiz kapının önüne koyulduğunda içiniz sızladı mı? Meclis üyesi olduğunuz belediyede emekçi kardeşlerimize sürgün ve mobbing uygulanırken, işten çıkarmalar yaşanırken, denge tazminatları ödenmezken siz yatağınızda rahat uyudunuz mu? Daha sorulacak çok soru var. Ama öncelikle bu sorulara cevap istiyorum." dedi.

"DOĞRUYSA İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"

AK Partili Atmaca, Emin Aksoy'a bir çağrıda bulunarak, "Eğer Buca İmar A.Ş.'de çalışmıyorsa ve bana gelen ihbar mektubu asılsız ise kamuoyu önünde kendisinden özür dileyeceğim. Ancak çalıştığı doğru ise kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Ayrıca Sayın Aksoy'un eşi de Gaziemir Belediyesi'nde sözleşmeli personel olarak görev yapıyor. 2019 yılı sonunda 23 sözleşmeli personelden sadece iki kişinin sözleşmeleri yenilenmişti ve bunlardan biri de Sayın Aksoy'un eşiydi. İşine son verilen 21 emekçi kardeşimiz için biz tepki gösterirken, Sayın Aksoy meclis toplantısına dahi gelmedi. Onun yerine AVM'de kahve içtiği söylendi. Gaziemir Belediye Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerinin birçoğunun eşi, çocuğu, kardeşi veya akrabası gerek İBB ve gerek Gaziemir ve diğer ilçe belediyelerinde sefahat içinde çalışmaktalar. CHP'li Meclis üyeleri maşallah iş bulma kurumu gibi çalışıyorlar. Ama keseri hep kendilerine yontuyorlar. Olan gariban partili seçmenlere oluyor. Onların çocukları aşsız ve işsiz gezerken, bazılarının yakınları yüksek maaşlarla belediyeleri çiftlik gibi kullanmaya devam ediyorlar. Elbet bu devran dönecek." dedi.