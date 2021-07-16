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Giriş Tarihi: 16.7.2021 16:45

Alanya’da 40 derece sıcağın altında kar yağdırdılar

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 40 derece sıcağın altında kar yağdırdılar

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde.Festivalin 7. gününde çocuk kitabı yazarları kitap stantlarında çocuklar için kitap imzaladı.

Festival kapsamında çuval yarışı, halat çekme, balon patlatma, topaç çevirme gibi geleneksel oyunlar oynandı. Okul öncesi öğretmeni Lebibe Yüksel Çokdolu çocuklara "Çoban Kız" masalını anlattı. Canlandırmalarla masalı anlatan Çokdolu, çocuklara hayal güçlerini nasıl kullanacaklarını öğretti. Yaza rağmen sahne önünde yağan karla çocuklar doyasıya eğlendi.

Festival, Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından bu akşam saat 20.00'de sahnelenecek "Şarkıyla Sallanan Salıncak" ve Nilbanu Engindeniz'in "Ailede Drama" konulu söyleşisiyle devam edecek.

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Alanya’da 40 derece sıcağın altında kar yağdırdılar
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