Alanya’da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, bugün saat 11.20 sıralarında Hasbul Kavşağı'nda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan kadın sürücü H.Y(43) kullandığı otomobil ile Mustafa Karakurt (70) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mustafa Karakurt'u ambulansla Özel Anadolu Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.