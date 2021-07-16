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Giriş Tarihi: 16.7.2021 14:38

Alanya’da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.20 sıralarında Hasbul Kavşağı'nda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan kadın sürücü H.Y(43) kullandığı otomobil ile Mustafa Karakurt (70) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mustafa Karakurt'u ambulansla Özel Anadolu Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Alanya’da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
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