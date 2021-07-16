Alanya'da paraşüt önce trafik lambasına çarptı sonra asfalta düştü

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat: 16:30 Dinek Mahallesi'nde yaşandı. Hıdırellez Mevkii'nden paraşütle havalanan kadın pilot. T.M, ile Rus kadın turistle birlikte, sahile inmeye hazırlanırken Dinek'te bulunan trafik lambasına çarptı. Çarpma sonucunda paraşütteki kadın pilot T.M ve Rus kadın turist asfalta düşerek yaralandılar. Yaralanan 2 kişiye çevredeki vatandaşlar müdahale etti.ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahelesi yapıldıktan sonra. Rus kadın turist Özel Anadolu hastanesine, pilot kadın.Başkent Üniversitesi hastanesine kaldırıldılar. yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.