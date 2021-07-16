Alanya'da uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında Alanya Otogarında durumundan şüphelendikleri Ş.D.(50) isimli kadını durdurdu. Yapılan üst aramasında şüphelinin üzerinden 850 gram metamfetamin ve 5 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli kadının Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.