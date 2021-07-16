Amanoslar cayır cayır yanıyor

Hassa'nın Amanos dağı kırsalında Gazeluşağı Hıralı Uzunluk Kaplan Dere havuz arasında çıkan orman yangınına Orman İşletme Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale için yönlendirildi.

BÖLGE ÇOK ZORLU

Bölgenin zor koşulları yüzünden yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Yangının yayıldığı bölgede yol olmaması ise, havanın kararması ve rüzgarın çok yönlü müdahaleyi zorlaştırdığı ifade ediliyor. Yemyeşil çam ormanlığında geniş bir alana yayılan yangında gökyüzüne yükselen alevler ise uzaktan rahatlıkla görülebiliyor. Bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

VALİ DOĞAN YANGIN BÖLGESİNDE

Hassa ilçesinde tam bir gündür devam eden orman yangını ile ilgili bilgi almak ve yapılan yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere iulçede giden Hatay Valisi Rahmi Doğan, Orman İşletme yetkililerinden yangın ile ilgili bilgi aldı. Ardından Tarım ve Orman bakanı Bekir Pakdemirli'ye orman yangını ile ilgili bilgi verdi. Rüzgarında etkisi ile geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam diyor.