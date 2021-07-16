Ankara'da hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu saldırıya uğramıştı: Kızı ilk kez konuştu!

'BABAM ONUN GENÇLİĞİ İÇİN ÜZÜLÜR'

Çok üzgün olduğunu anlatan Özge Keçeci, "6 ay sonra emekli olacaktı. Doktorlar tarafından durumu yakından takip ediliyor. Şu an yoğun bakımda. Gözlerini açmasını bekliyoruz. İnşallah babam iyi olacak ve görevine geri dönecek. Babam çok iyi bir insandı. Çocuklarını bile bir kere kırmış bir insan değil ki bir başkasını kırsın. Kime sorarsanız sorun inanın babam için herkes aynı şeyi söyleyecektir. Babam kimseyi kırmadı, kıramaz. O çocuğu da Allah ıslah etsin diyorum, onun da anne ve babası var. Dünyanın en iyi kalpli insanıydı. Kendi arkadaşlarımızdan birinin böyle bir şey yapması canımızı acıttı. Bu pandemi döneminde bu kadar etkin çalışan sağlık çalışanı babam ve karşısında bu olayı gerçekleştiren yine bir sağlık çalışanı. Babam eğer yoğun bakımdan çıkabilirse ve iyileşirse kendisini bu hale getiren çocuğun gençliği için üzülür" diye konuştu.