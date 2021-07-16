Anneannesi ve dedesinin mezarlarında hintkeneviri yetiştirdi

Afyonkarahisar
'da uyuşturucu elde etmek için anneannesi ve dedesinin mezarlarına hintkeneviri eken bir kişi yakalandı. İlginç olay, Dazkırı İlçesi'nde meydana geldi. Yukarıyenice Köyü Mezarlığı'nda iki farklı mezarlık üzerinde 26 kök hintkeneviri ekili olduğunu farkeden jandarma ekipleri sonuşturma başlattı. Hintkenevirlerini köyde yaşayan Ç.G.'nin anneannesi ve dedesinin mezarlarının üzerine ektiği ve satmak üzere yetiştirdiği ortaya çıktı. Ç.G. ve diğer şüpheli babası G.G. (56) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada ise 587 gram metamfetamin ve 65 gram esrar ile 62 kök hintkeneviri ile bir hassas terazi ele geçirildi.