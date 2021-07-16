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Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü tatil mi? 2021 19 Temmuz Pazartesi resmi kurumlar ve devlet daireleri açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 16.7.2021 22:22

Arefe günü tatil mi? 2021 19 Temmuz Pazartesi resmi kurumlar ve devlet daireleri açık mı, çalışıyor mu?

Arefe günü tatil mi? 2021 19 Temmuz Pazartesi resmi kurumlar ve devlet daireleri açık mı, çalışıyor mu?

Kurban Bayramı için geri sayım önümüzdeki hafta sona eriyor ve bayram tatili başlıyor. Hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklanan kararlara göre, Kurban Bayramı tatil gün sayısı da belli oldu. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün ve 19 Temmuz pazartesi günü tatil mi? İşte, 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusunun yanıtı ve Pazartesi devlet daireleri ile ilgili son durum...

2021 Kurban Bayramı'na bir haftadan daha kısa bir süre kaldı. Milyonlarca vatandaş, kurban kesimi ve alış satışı için hazırlıkalrını sürdürürken, bayram tatilinin kaç gün olacağı ve pazartesi günü resmi kurumların faaliyet durumuna ilişkin detaylarını araştırıyor. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararlara göre, 19 Temmuz pazartesi günü tatil mi, arefe günü bankalar ve resmi devlet daireleri çalışıyor mu?

Arefe günü tatil mi? 2021 19 Temmuz Pazartesi resmi kurumlar ve devlet daireleri açık mı, çalışıyor mu?

19 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Beklenen bayram tatili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi Buna göre, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.''

19 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak.

Arefe günü tatil mi? 2021 19 Temmuz Pazartesi resmi kurumlar ve devlet daireleri açık mı, çalışıyor mu?

BANKALAR İDARİ TATİLDE AÇIK MI?

Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu.

Arefe günü tatil mi? 2021 19 Temmuz Pazartesi resmi kurumlar ve devlet daireleri açık mı, çalışıyor mu?

Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olduğu söylenebilir.

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Arefe günü tatil mi? 2021 19 Temmuz Pazartesi resmi kurumlar ve devlet daireleri açık mı, çalışıyor mu?
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