Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, vatandaşlara aşılarını bir önce yaptırma çağrısında bulunarak, KOVİD-19 enfeksiyonuna karşı tek çarenin aşı olduğunu söyledi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 3'üncü doz aşılarını Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Bina'da yaptırdıktan sonra vatandaşları da aşı yapmaya davet etti.

Son günlerde Delta varyantının dünyada görülme oranının arttığına dikkat çeken Tiryaki, Gaziantep'te şimdiye kadar Delta varyantının görülmediğini açıkladı. Dr. Tiryaki, "Delta varyantına karşı en etkili aşı da Biontech'tir. Bu yüzden insanlarımız hiç çekinmeden gelip aşılarını yaptırsın. Salgının sonunu getirecek olan aşıdır. İlk ve ikinci doz aşımızı yaptırmıştık. Bugün de 3'üncü doz aşımızı yaptırıyoruz. Çünkü bunun başka bir çözümünün olmadığını bildiğimiz için yaptırıyoruz. Aşıdan başka çözüm yok. Şu ana kadar bu hastalık için özel bir ilaç üretilmedi" dedi.

Gaziantep'te günlük 50 bin doz aşı yapma kapasitelerinin bulunduğunu anca günde ortalama 15 bin doz aşı yaptıklarını söyleyen Tiryaki, "Vatandaşlarımız hangi hastaneyi seçerlerse hemen gidip aşılarını yaptırabilirler. Aile hekimliklerinde de aşı çalışması devam ediyor. Ayrıca fabrikalarda ve tarlalarda da ekiplerimiz mobil olarak aşı çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Başkan Mehmet Tahmazoğlu ise, "Salgınla mücadele tek başına olmuyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra aşı da yaptırmalıyız. Şu an aşılar da çoğaldı. Daha önce iki doz aşımı yaptırmıştım. İki doz Sinovac aşısı yaptırdığım için bugün de 3'üncü doz olarak Biontech aşısı yaptırdım. Burada amaç hem kendi sağlığımızı korumak hem de çevremizin sağlığını korumak" dedi.