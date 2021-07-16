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Haberler Yaşam Haberleri Askerlik yerleri açıklandı mı, bugün mü açıklanacak? MSB ile 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 16.7.2021 08:52

Askerlik yerleri açıklandı mı, bugün mü açıklanacak? MSB ile 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı

Askerlik yerleri açıklandı mı, bugün mü açıklanacak? MSB ile 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtı için sorgulamalar hız kesmeden başladı. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak olup sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Milli Savunma Bakanlığı Ağustos 2021 Seçim ve Sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Buna göre; askerlik yerleri açıklandı mı, bugün mü açıklanacak? MSB ile 2021 Ağustos ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı

Ağustos ayına az bir zaman kala askerlik yerleri hakkında sorgulamalar başladı. MSB 2021 Ağustos sınıflandırma dönemi duyurusu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. E-Devlet üzerinden duyurulacak olan seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli olmuştu. Sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak olan yede subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmetine ilişkin sürecin detayları da netlik kazandı. Bu kapsamda; askerlik yerleri açıklandı mı, bugün mü açıklanacak? MSB ile 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı

AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Askerlik yerleri açıklandı mı, bugün mü açıklanacak? MSB ile 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı
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