Ağustos ayına az bir zaman kala askerlik yerleri hakkında sorgulamalar başladı. MSB 2021 Ağustos sınıflandırma dönemi duyurusu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. E-Devlet üzerinden duyurulacak olan seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli olmuştu. Sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak olan yede subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmetine ilişkin sürecin detayları da netlik kazandı. Bu kapsamda; askerlik yerleri açıklandı mı, bugün mü açıklanacak? MSB ile 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı