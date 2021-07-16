Ağustos ayına kısa bir süre kala celp yerlerinin açıklanacağı tarih de belli oldu. Bu kapsamda; "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu, vatani görevini yerine getirecek kişilerce araştırılıyor. MSB 2021 Ağustos sınıflandırma dönemi duyurusunu da yayınlamıştı. Buna göre; askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Askerlik yerleri Temmuz ayında açıklanacak mı? 2021 Ağustos celbi duyurusu!