Ağustos ayına kısa bir süre kala celp yerlerinin açıklanacağı tarih de belli oldu. Bu kapsamda; "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu, vatani görevini yerine getirecek kişilerce araştırılıyor. MSB 2021 Ağustos sınıflandırma dönemi duyurusunu da yayınlamıştı. Buna göre; askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Askerlik yerleri Temmuz ayında açıklanacak mı? 2021 Ağustos celbi duyurusu!
AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
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