Askerlik yerleri sorgulama: 2021 e Devlet Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi sevk yerleri öğrenme ekranı

Milli Savunma Bakanlığı askerlik dönemleri, yükümlülüğü olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Belirli dönemlerde yayımlanan duyurular ile askerlik yerleri paylaşılıyor. MSB ile 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri de bu hafta duyuruldu. Askere gidecek olanlar, e-devlet üzerinden MSB ile 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri (sevk yerleri) sorgulama ve öğrenme işlemini gerçekleştirebilecekler.