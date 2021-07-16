Askerlik yerleri sorgulama: 2021 e Devlet Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi sevk yerleri öğrenme ekranı

Milli Savunma Bakanlığı askerlik dönemleri, yükümlülüğü olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Belirli dönemlerde yayımlanan duyurular ile askerlik yerleri paylaşılıyor. MSB ile 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri de bu hafta duyuruldu. Askere gidecek olanlar, e-devlet üzerinden MSB ile 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri (sevk yerleri) sorgulama ve öğrenme işlemini gerçekleştirebilecekler.
AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!
2021 Ağustos ayı askerlik yerleri için beklenen açıklama 16 Temmuz tarihinde geldi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruyla adaylar bilgilendirildi.
"Temmuz/Ağustos/Eylül 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları İle Erbas/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları E-Devlet Ve As.Ş. Bşk.Lıklarından Açıklanmıştır." denildi. Ayrıntılar için ise "https://Asal.Msb.Gov.Tr" adresi verildi.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
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