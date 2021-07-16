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Haberler Yaşam Haberleri Askerlik yerleri sorgulama: 2021 e Devlet Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi sevk yerleri öğrenme ekranı
Giriş Tarihi: 16.7.2021 23:23 Son Güncelleme: 16.7.2021 23:23

Askerlik yerleri sorgulama: 2021 e Devlet Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi sevk yerleri öğrenme ekranı

Askerlik yerleri sorgulama: 2021 e Devlet Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi sevk yerleri öğrenme ekranı

Askerlik yerleri, celp dönemlerinin yaklaştığı ve bedelli askerlik başvurularının açıklandığı zamanlarda, askerlik görevi yükümlülüğü olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ağustos ayı için geri sayım sürerken, celp yerleri de belli oldu. MSB 2021 Ağustos sınıflandırma dönemi duyurusunu yayınladı. İşte, Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusnun ardından erişime açılan e-devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı.

Milli Savunma Bakanlığı askerlik dönemleri, yükümlülüğü olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Belirli dönemlerde yayımlanan duyurular ile askerlik yerleri paylaşılıyor. MSB ile 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri de bu hafta duyuruldu. Askere gidecek olanlar, e-devlet üzerinden MSB ile 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri (sevk yerleri) sorgulama ve öğrenme işlemini gerçekleştirebilecekler.

AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

2021 Ağustos ayı askerlik yerleri için beklenen açıklama 16 Temmuz tarihinde geldi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruyla adaylar bilgilendirildi.

"Temmuz/Ağustos/Eylül 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları İle Erbas/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları E-Devlet Ve As.Ş. Bşk.Lıklarından Açıklanmıştır." denildi. Ayrıntılar için ise "https://Asal.Msb.Gov.Tr" adresi verildi.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Askerlik yerleri sorgulama: 2021 e Devlet Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi sevk yerleri öğrenme ekranı
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