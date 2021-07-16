Aydın'da yangın faciası: 10 saat sonra söndürüldü!

Alevlerin 5 kilometre mesafedeki Uzunçam Mahallesi'ne ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Takviye olarak bölgeye 3 dozer, 20 arazöz daha gönderildi. Havanın kararmasıyla birlikte helikopterlerin çalışmaya ara vermesi üzerine alevlere sadece karadan müdahale edilebildi.