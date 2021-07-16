Baba düğüne gelemedi, gelin-damat hastaneye geldi

Gaziantep'te yeni evlenen çift, düğün gününde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan babalarını gelinlik ve damatlıkla ziyaret etti

Gaziantep'te 65 yaşındaki Ali Doğan, oğlunun düğün gününde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından acil ameliyata alınan Doğan, oğlunun düğününe katılamadı. Bunun üzerine genç çift, düğün sonrası soluğu hastanede aldı. Genç çift, hastanede yatan babalarını ziyaret edip hayır duasını aldı.

Evladının düğün günü idrarındaki kanama ve şiddetli ağrılar nedeniyle başvurduğu hastanede acilen ameliyata alınan, bu nedenle de düğüne katılamamanın üzüntüsünü yaşayan Ali Doğan, oğlu ve gelinini karşısında görünce duygulandı. Evlatlarına hasta yatağında doya doya sarılan baba ve diğer ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı. Babalarının bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen genç çift, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen baba onlara dua etti.