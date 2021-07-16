Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen film için bilet giderlerini karşılayarak çeşitli ikramlarda bulunduğu gençlerle sinemada buluşan Başkan Beyoğlu,"O ihanet sarmalını ve buna karşı milletimizin vatan aşkıyla verdiği mücadelenin gençlerimizin hafızalarına kazınmasını sağlamak için böyle bir düşünceyi hayata geçirdik. İlk etapta 100 gencimizle beraber filmi izledik. Sürecin sonuna kadar inşallah 5 bin gencimizi sinema ile buluşturmuş olacağız " dedi.

"Filmi izlerken o geceyi bir kez daha yaşadık ve çok duygulandık" diyen gençler, bu imkanı sağladığı için Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

TARİHİ GECEYİ ANLATAN FİLM GÖSTERİMDE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hain saldırının yaşandığı geceyi konu alan Şafak Vakti filmi, tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da gösterime girdi.

Beş sene önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı halkın ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan film için anlamlı destek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan geldi.

GENÇLERLE BERABER FİLMİ İZLEDİ

Beyoğlu, bilet hediye ederek çeşitli ikramlarda bulunduğu ilçedeki 100 genç ile birlikte bu anlamlı filmi sinemada izledi. Başkan Beyoğlu'nun yanı sıra eşi Dürdane Beyoğlu ve Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir de gençlerin heyecanına ortak oldu.

Ninova Avm'deki film seansında gençlerle birlikte resim çekerek davete katıldıkları için teşekkür eden Başkan Hüseyin Beyoğlu, ülkeye karşı girişilen ihanet sarmalı ve milletin verdiği mücadelenin önemine dikkat çekmek için böyle bir düşünceyi hayata geçirdiklerini söyledi.

"5 Bin İnsanımızı Sinema İle Buluşturacağız

Beyoğlu, "O gece milletimiz Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zalime korku ve mazluma güven veren güçlü liderliğinde tüm unsurlarıyla bu hain kalkışmaya karşın durarak bütün dünyaya örnek olacak bir zafer elde etti. İletişim Başkanlığı'mızın desteğiyle hazırlanan bu filmi bu anlamda kıymetli bulduğumuz için ilçemizdeki gençlerin izlemesini istedik. İlk etapta 100 kişi ile beraber izledik. İnşallah 5 bin kişiye sinema ile buluşma imkanı tanımış olacağız. Şuurlu bir tutum sergileyen gençlerimize teşekkür ediyorum. Milli ve manevi değerler konusunda hassas olan nesillerimiz oldukça Allah'ın izniyle milletimizin istikbali güvendedir." dedi.

GENÇLERDEN BAŞKANA TEŞEKKÜR MESAJI

Filmi çok beğendiklerini belirten gençler, böyle bir imkanı sağladığı için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Gençler,"Sinemada güzel bir gün geçirdik. Bu güzel ve örnek çalışmayı başlatan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Binlerce genç bu duyguyu birlikte yaşayacak. Filmi de çok beğendik. İhanet girişimini ve millet olarak vermiş olduğumuz mücadeleyi çok güzel anlatıyor." diye konuştu.