Bakan Pakdemirli’den açıklama! Hatay yangınında son durum ne, yangın söndürüldü mü?

BAKAN PEKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTI!

Pakdemirli, Hatay'ın Hassa ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Akşam saatlerinde açıklama yaptıktan sonra Hatay Hassa'da iki odakta bir yangın çıktı. Sayın Valimizle, Bölge Müdürümüzle konuştum. Orman Genel Müdür Yardımcımızı da bölgeye gönderiyoruz. 31 arazöz, 4 dozer ve diğer kurumlardan 8 iş makinesi ve 150 kadar personelle de bu yangına müdahale ediyoruz. Maalesef yangına müdahale ettiğimiz noktada çok sık orman olması ve yolun olmamasından dolayı şu an yol yapım çalışmaları sürdürülüyor. Bunları da sabaha kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Yangının tepe yaptığı 2 ayrı nokta var."

Pakdemirli, çalışmalarda insansız hava aracının (İHA) da kullanıldığını belirterek, "Adana'mızın İHA'sını bu yangın (Mersin) için kullanıyorduk. Yaklaşık 1 saat kadar önce bu yangında biraz daha rahatlama olduğundan dolayı İHA'yı o tarafa gönderdik. Şimdi İHA'dan gelecek olan bilgilerle de Hatay yangınının koordinasyonuna hem Ankara'dan hem de buradan devam ediyor olacağız. Hatay Hassa'daki yangında 80 hektar kadar bir alan etkilenmiş gözüküyor. İnşallah bu yangınla alakalı mücadelemiz de devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, söndürme uçağı ve helikopterlerinin, sabah saatlerinden itibaren yeniden çalışmalara katılacağını sözlerine ekledi.