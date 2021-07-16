Balık tutmak isterken tekneden düşerek öldü

Kocaeli İzmit
'te oturan ve bir börek firmasında çalıştan, evli ve 3 çocuk babası Yaşar Topçu (53), önceki gün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte 'Burak 2' isimli tekne ile birlikte balık tutmak amacıyla İzmit Körfezine açıldı. Tekne seyir halindeyken dengesini kaybeden ve suya düşen Topçu'yu arkadaşları fark etmeyerek bir süre daha gitti. Topçu'nun teknede olmadığının ve suya düştüğünün fark edilmesi üzerine arkadaşları hemen 112 Acil Yardım Hattını arayarak ihbarda bulundu. Deniz Polis ekipleri geldi. Su yüzeyinde yapılan kısa süreli aramalar sonunda Topçu'nun cansız bedeni bulundu. Topçu'nun cenazesi İzmit Erenler Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili polisin soruştuması devam ediyor.