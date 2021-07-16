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Giriş Tarihi: 16.7.2021 10:53 Son Güncelleme: 16.7.2021 10:53

Balıkesir Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Balıkesir bayram namazı saati

Balıkesir Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Balıkesir bayram namazı saati

İslam âlemi için önem taşıyan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Salı gününe denk gelen bayramın birinci gününde namaz vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırırken Balıkesir'de bayram namazı saati kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Buna göre; Balıkesir bayram namazı saati kaçta? 2021 Balıkesir Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken bayram namazı saatleri Diyanet'in resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Hem Ramazan Bayramında hem de Kurban Bayramının sabahında, Müslüman erkekler cemaatle birlikte namaz kılar. Topluca kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir. "Balıkesir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet ile Balıkesir bayram namazı saat kaçta ne zaman kılınacak? İşte il il namaz saatleri ve tüm detaylar…

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BALIKESİR'DE BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 20 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Balıkesir bayram namazı saati: 06:31

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Balıkesir Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Balıkesir bayram namazı saati
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