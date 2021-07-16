Bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihinde ilk günü idrak edilecek olan mübarek Kurban Bayramı'nda sabahın erken saatlerinde kılınacak olan bayram namazı için niyet eden Batmanlılar, camilere gitmeden önce Batman bayram namazı saati ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek 2021 Batman Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

BATMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Batman bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;