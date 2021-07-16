Bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihinde ilk günü idrak edilecek olan mübarek Kurban Bayramı'nda sabahın erken saatlerinde kılınacak olan bayram namazı için niyet eden Batmanlılar, camilere gitmeden önce Batman bayram namazı saati ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek 2021 Batman Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.
Batman bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;
2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: