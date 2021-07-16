İslam alemi için anlamı ve önemi oldukça fazla olan Kurban Bayramı'nda sabahın erken saatlerinde kılınacak olan bayram namazı saati ile ilgili olarak Bayburt'ta yaşayanlar tarafından 2021 Bayburt Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.
Bayburt bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;
2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: