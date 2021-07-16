BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2021

İstanbul için 2021 Kurban Bayramı namaz saati 06:23

İzmir için 2021 Kurban Bayramı namaz saati 06:36

Ankara için 2021 Kurban Bayramı namaz saati 06:10

Balıkesir 2021 Kurban Bayramı namaz saati 06:31

Bursa 2021 Kurban Bayramı namaz saati 06:25

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BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin bayram namazı saatleri bilgisini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre; bayram namazı saat kaçta sorusu da cevabını buldu.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.