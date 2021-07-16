Bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? Kargo şirketleri bayramda açık mı, kapalı mı, PTT kargo çalışacak mı?

Bayramda kargo şirketleri aracılığıyla bir paket göndermeyi planlayan ya da siparişinin teslim edilmesini bekleyen vatandaşlar, resmi tatillerde ve bayramlarda kargoların çalışma durumunu merak ediyor. Bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı sorusuyla incelenen bu duruma kargo şirketlerinden yanıt geldi. Kargo şirketleri bayramda açık mı, PTT kargo çalışacak mı sorularının yanıtı haberimizde.

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arife gününün de tatil edilmesiyle önümüzdeki hafta iş günlerinin tamamı tatil olacak. Kamu ve özel kurumlarda resmi tatil olması nedeniyle vatandaşların bazı işlemleri bir sonraki haftaya kalacak. Kargo teslimatı bekleyen vatandaşlar, bu işlemlerin ertelenme ihtimalini olup olmadığını merak ederek bayram kargolar çalışacak mı diye araştırıyor.