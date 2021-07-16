Belediyeden mobil koyun yıkama hizmeti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsala yönelik en dikkat çekici hizmetlerden birisi olan mobil koyun yıkama banyoluğu, Reşadiye Kurban Pazarında ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Kayseri'de ilk kez gerçekleştirilen hizmet ile kurbanlık koyunlar hem daha temiz hale getiriliyor hem de zararlı haşerattan arındırılmış oluyor. Uygulama kapsamında ilk gün 300'ün üzerinde koyun ücretsiz şekilde yıkanarak sahiplerine teslim edildi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR UYGULAMA GÖRDÜK"

Reşadiye Kurban Pazarında koyunlarını yıkatan besiciler ilk defa böyle hizmetle karşılaştıklarını belirttiler. Koyunların zahmetsiz ve hızlı bir şikelide yıkandığını belirten bir besici; "Kurban pazarında ilk kez böyle bir hizmetle karşılaştı. Koyunların satılmadan önce yıkanması gerçekten çok iyi oldu. Hayvanların üzerindeki haşerat temizlenmiş oldu. Açıkçası hem çok şaşırdım hem de çok sevindim. Çok güzel bir uygulama" dedi.

"PAZAR DA HİZMET DE ÇOK GÜZEL"

Ücretsiz koyun yıkama hizmetinden yararlanan bir diğer besici de hem çok güzel bir pazar ortamı hazırlandığını hem de pazarda bir ilk gerçekleştirilerek koyun yıkama işleminin ücretsiz şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Satılacak kurbanlıkların böylece daha temiz ve bakımlı göründüğüne işaret eden mal sahibi, sunulan hizmetten dolayı Talas Belediyesine ve Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.