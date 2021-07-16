Belediyenin 'Yar Saçların Lüle Lüle" ekibi bin 206 kişiyi ücretsiz tıraş etti

Kayseri Talas Belediyesi pandemi döneminde işlerine ara vermek zorunda kalan berber ve kuaförlere destek olmak amacıyla "Yar Saçların Lüle Lüle" adlı bir ekip kurdu. Belediye tarafından oluşturulan mobil berber aracıyla kırsal mahalleleri gezen berber ve kuaförler, vatandaşları ücretsiz tıraş etti. Koronavirüsle mücadele çerçevesinde teması azaltmak amacıyla başlatılan uygulama kırsaldaki çiftçi ve besicilerden tam not olda.

BİN 206 KİŞİ ÜCRETSİZ TIRAŞ EDİLDİ

Mayıs ayında Cebir Mahallesi ile başlayan uygulama Endürlük Mahallesi ile son buldu. Uygulama ile birlikte 22 kırsal mahalledeki toplam bin 206 kişi ücretsiz tıraş edildi. Uygulamadan faydalanan vatandaşlar, salgından dolayı tıraş için şehir merkezine gitmek istemediklerini, belediyenin sunduğu hizmet sayesinde berber ve kuaför ihtiyaçlarını karşıladıklarını söylediler. Pandemi döneminde böyle bir uygulamanın başlatılmasından memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ettiler.

ESNAFTAN BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Kırsal mahallelerde saç tıraşı yapan berber ve kuaförler de mobil berber uygulaması sayesinde iş yapma imkanı bulduklarının belirterek "Talas Belediyesi'nin bu uygulaması pandemi döneminde berber ve kuaförlere can suyu oldu. Belediye tarafından oluşturulan 'Yar Saçların Lüle Lübe" ekinde farklı farklı berber ve kuaför esnafı görev aldı. Bu uygulama zor günlerde bizlere iş kapısı oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyoruz" dediler.