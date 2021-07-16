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Giriş Tarihi: 16.7.2021 09:58 Son Güncelleme: 16.7.2021 10:15

Beyoğlu'nda akılalmaz olay! Arabayla müstakil evin çatısına çıktı

İstanbul'da Beyoğlu’nda otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırımı aşarak müstakil evin çatısına çıktı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Keskin Sokak'ta yaşandı. Sokak içerisinde otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırımı da aşarak müstakil evin çatısına çıktı. Evin önünde bulunan demir bariyerlerin de durduramadığı otomobil, evin çatısına çıktıktan sonra ortaya çıkan gürültü nedeniyle ev sakinleri korku ve panikle kendilerini dışarı attı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sürücünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkan otomobilin, müstakil evin çatısına çıktığı o anlar ise sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mahalle sakinlerinin yoğun çabasıyla otomobil itilerek evin çatısından geri çekildi. Kaza nedeniyle evin çatısında ve otomobilde hasar oluşurken kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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Beyoğlu'nda akılalmaz olay! Arabayla müstakil evin çatısına çıktı
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