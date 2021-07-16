1 Temmuz itibarıyla başlayan kademeli normalleşme süreci ile birlikte market çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Özellikle Cuma günleri büyük indirimleri bulunan market zincirinin açılış ve kapanış saati araştırılıyor. Bu kapsamda; "BİM saat kaçta açılıyor?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Peki; BİM saat kaçta açılıyor? A101, BİM, ŞOK marketlerin çalışma saatleri 2021
A101, BİM, ŞOK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
Temmuz ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 olarak devam ediyor. İlerleyen günlerde market çalışma saatlerinde değişiklik görülebilir.
HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.
Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.