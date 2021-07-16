Bir günde 20 orman yangını! Ciğerlerimiz yanıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün Türkiye genelinde çıkan 20 orman yangınından 18'inin kontrol altına alındığını bildirdi. Pakdemirli, Mersin
'in Aydıncık ilçesindeki yangın bölgesinde incelemede bulundu. İncelemelerinin ardından gazetecilere yangınlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Bugün (dün) itibarıyla 20 yangın çıkmış durumda. 18'i kontrol altında. Çok yeni bir yangın var. Muğla
'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak'ta bir yangın çıktı. Şu anda bu yangınla alakalı olarak da ekiplerimizi sevk ettik" diye konuştu.
Osmaniye
'de çıkan yangına da değinen Pakdemirli, "Bugün ayrıca Osmaniye'de yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın vardı. Bunun kontrol altında olduğunu ifade etmek isterim. Bu 20 yangının haricinde 7 tane de ekstradan kırsal yangına müdahale edildi" diye konuştu.
Pakdemirli Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'nde çıkan yangınına da 15 dakika içinde müdahale edildiğini belirterek "Yangına uçakların yanı sıra 21 helikopter, 165 arazöz, 20 iş makinesi, 20 su ikmal aracı ve 850 personelle müdahale ediliyor. Yangın, 650 hektar kadar alanı etkilemiş vaziyette. Can ve mal kaybımız yok. 50 evi tedbir olarak boşaltmış bulunuyoruz" dedi. Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar da şöyle:
Antalya
'nın'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü. Alanya'daki yangında da 1 dekar alan yandı.
Kahramanmaraş
'ın Çamlıbel Mahallesi'nde çıkan orman yangını yaklaşık 30 hektarlık bir alanda etkili oldu.
Adana
'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına 6 arazöz, 4 su tankı, 3 iş makinesi, 6 ilk müdahale aracı ve 72 personelle müdahale edildi. Yaklaşık 1 dekar alan zarar gördü.
Hatay
'ın merkez Antakya ve Hassa ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.