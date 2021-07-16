Bir günde 20 orman yangını! Ciğerlerimiz yanıyor





İncelemelerinin ardından gazetecilere yangınlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Bugün (dün) itibarıyla 20 yangın çıkmış durumda. 18'i kontrol altında. Çok yeni bir yangın var. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak'ta bir yangın çıktı. Şu anda bu yangınla alakalı olarak da ekiplerimizi sevk ettik" diye konuştu.